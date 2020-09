Pour une 21e année, la maison UV Assurance ouvre ses portes aux visiteurs!

Il sera possible de visiter la maison dès demain (mardi) et de se procurer des billets au profit de la Fondation de la Tablée populaire.

La résidence, située au 2680, 27e Avenue à Drummondville, comporte un rez-de-chaussée avec un salon, une cuisine, deux chambres et une salle de bain.

[Cuisine - rez-de-chaussée]

[Salle à manger - rez-de-chaussée]

[Salon - rez-de-chaussée]

[Chambre des maîtres - rez-de-chaussée]

[Chambre d'enfant (ou autre) rez-de-chaussée]

[Salle de bain - rez-de-chaussée]

Le sous-sol est composé pour sa part d'un grand espace familial (coin télé, coin-bar, coin lecture), de deux pièces fermées (chambre ou bureau) et d'une salle de bain. La propriété possède aussi un garage intégré et une belle cour extérieure avec patio et espace feu.

[Salon du sous-sol]

[Chambre / bureau - sous-sol]

[Coin bar au sous-sol]

[salle de bain du sous-sol]

[Coin familial - sous-sol]

[Coin jeux /2e chambre sous-sol]

Plus de 70 entreprises ont mis la main à la pâte afin d'offrir des biens/services qui, une fois compilés, portent la valeur totale du gros lot à plus de 455 000 $.

Le partenaire présentateur de la Loto-Maison est, pour une 10e année, UV Assurance.

L'entreprise Les Habitations André Lemaire, soutenue par Dionne & Fils et par la Ville de Drummondville, agit à titre de maître d'oeuvre et partenaire associé.

C'est le mercredi 16 décembre 2020 qu'aura lieu le tirage de la 21e Maison UV Assurance.

Il est possible de participer à la Loto-Maison en achetant des billets sur place, en ligne, à la Tablée populaire ou via les partenaires : Promenades Drummondville, Marchés IGA, Jean Coutu, Desjardins. 15?000 billets de la Loto-Maison seront disponibles.

Heures de visite de la maison UV Assurance - 2680, 27e avenue à Drummondville

Lundi - mardi - mercredi : midi à 18h

Jeudi - vendredi : midi à 21h

Samedi - dimanche : 10h à 17h

La Fondation de la Tablée populaire recueille des fonds dans la communauté afin d'aider les personnes défavorisées de Drummondville et de la région en soutenant les missions de la Tablée populaire (ex.: plateau de travail, éducation populaire, bloc sanitaire) et des P'tites boîtes à lunch (déjeuners et dîner préparés et livrés gratuitement et anonymement à tous les élèves du primaire dans le besoin).