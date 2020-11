La pandémie bouleversent les 0-5 ans

Nous sommes au coeur de la Grande semaine des tout-petits. Dans le contexte particulier de la pandémie, il est important d'être attentif aux comportements des 0-5 ans et limiter les impacts de la crise actuelle.

La pandémie de la COVID-19 amène son lot de bouleversement, dont les mesures de confinement et la conciliation famille-travail ou télétravail. Il important, plus que jamais, de demander de l'aide au besoin alors que 15 000 enfants grandissement actuellement en Mauricie/Centre-du-Québec.

Dre Marie Josée Godi, directrice de la santé publique en Mauricie et au Centre-du-Québec :

" Les équipes de la santé publique sont conscientes que les mesures mises en place pour limiter la propagation du coronavirus demandent beaucoup d'adaptation. J'encourage les gens à faire preuve de solidarité et de bienveillance, particulièrement envers les plus vulnérables de notre population. Parmi eux, les tout-petits sont sensibles aux comportements des adultes et ont tendance à absorber notre stress. En prenant soin de nous, en nous permettant de demander de l'aide au besoin et en étant créatif dans l'adaptation de notre routine, nous réduisons les impacts de la pandémie sur les tout-petits."