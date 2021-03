La pandémie force des changements au gala de la CCID

Le gala de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond (CCID) se tiendra de nouveau sous une autre forme cette année. La période de mise en candidature pour le E37 s'ouvre alors que les entreprises ont jusqu'au 2 avril pour remplir les formulaires en ligne.

L'organisation veut aussi faire rayonner les entrepreneurs de la région et les commerces qui ont fait preuve d'ingéniosité et d'ardeur dans le contexte particulier de la dernière année.

" Il est primordial de souligner les initiatives et succès locaux pour démontrer la vigueur de la communauté d'affaires et sa détermination à faire progresser notre économie. (...) Tant mieux si certains secteurs ont été davantage épargnés, car ils ont contribué au maintien à l'emploi et au développement local"

- Dominic Guévin, président de la CCID