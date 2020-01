La Piaule dévoile l'Espace Mandeville complètement rénové

La salle Gaston-Mandeville s'est refait une beauté ayant été complètement rénovée et réaménagée en plus de devenir l'Espace Mandeville.

Le lieu culturel situé sur au centre-ville, au coin des rues Dorion et Marchand, demeure la propriété du Refuge La Piaule. Les profits de location de la salle sont d'ailleurs versés à l'organisme qui intervient auprès des jeunes de la rue et en difficulté de 14 à 30 ans. La salle de 300 places debout (130 à 200 places en formule assise) comprend maintenant une nouvelle scène, un nouveau bar en plus de l'ajout d'une loge et de la rénovation des murs.

JO Photographe

On y retrouve aussi une plaque commémorative et un montage visuel en lien avec la carrière de l'artiste originaire de Drummondville qui est honoré dans l'appellation de l'endroit.

Francis Lacharité, directeur général du Refuge La Piaule

Gracieuseté

"Avec les rénovations majeures, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de diversifier les événements. La salle elle est disponible et adéquate pour tout type d'événements que ce soit des conférences, des formules 5 @ 7 ou des spectacles ouverts au grand public. Il ne faut jamais oublier qu'en louant notre salle vous aidez à perpétuer la mission de l'organisme !"

Plusieurs spectacles sont prévus prochainement dans la programmation, dont les humoristes Guillaume Pineault et Louis T ainsi que plusieurs groupes musicaux.