La Piaule embauche un infirmier grâce à un don de Serenis

La Piaule a effectué l’embauche d’un infirmier pour épauler l'équipe de proximité interdisciplinaire de cet organisme oeuvrant en travail de rue à Drummondville.

Cet ajout a été possible grâce à un don de l’entreprise de soins à domicile Serenis Centre du Québec et à l’appui financier du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

L'équipe compte, en plus de l’infirmier, une intervenante en toxicomanie et une intervenante spécialisée en santé mentale du CIUSSS MCQ ainsi qu’une travailleuse de rue et une médecin.

« En adoptant une approche flexible auprès des personnes en rupture sociale, l’objectif de l’équipe est de rejoindre ces populations et de leur offrir un support et un accompagnement adaptés à leur réalité. » Gracieuseté - Francis Lacharité, directeur général de La Piaule.

Jackie Lamothe, directrice de territoire de Serenis : « Savoir que notre don contribue à ce projet est significatif pour l’entreprise. D’une manière plus personnelle, ce soutien financier nous permet de commémorer la mémoire de l’infirmière Jessy Pressé, une membre de ma famille qui s’est investie auprès des personnes vulnérables et qui est décédée il y a maintenant 15 ans ».

BUT COMMUN

Le but est de travailler en concertation avec les autres organismes communautaires pour faire réelle différence dans le quotidien des personnes en situation d'itinérance et de rupture sociale.

L'équipe interdisciplinaire a été implantée en 2011.