"La Pie curieuse" récompensée pour son travail auprès des jeunes

Une Drummondvilloise vient de recevoir le prix Georges-Dor de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec.

L'auteure, animatrice professionnelle et éditrice, Brigitte Beaudoin, alias La Pie curieuse est la récipiendaire cette année.

" C'est la première fois que je reçois un prix et j'en suis très touchée ! "

DES CONTES CLASSIQUES RÉINVENTÉS AVEC LES ENFANTS

Elle s'est donné pour mission de transmettre l'amour de la lecture et de l'écriture aux enfants. Pour ce faire, l'artiste a réalisé un total de 44 rencontres dans des camps de jour de 11 municipalités rurales de la MRC de Drummond l'été dernier.

Les enfants y ont été familiarisés avec les contes classiques et modernes en plus d'en faire une version réinventée en imaginant un titre et en créant des illustrations. Les onze histoires ont été rassemblées dans un recueil.

Le prix Georges-Dor est décerné à une personne ou un groupe pour ses actions visant à promouvoir la langue française, tant pour sa qualité d'usage que pour sa richesse.