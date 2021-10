La plus haute distinction en prévention pour le Service incendie de Drummondville

Trois prix viennent d'être remis aux pompiers de Drummondville, notamment la plus haute distinction au Québec lors du gala de l'Association des techniciens en prévention incendie.

Drummondville a notamment reçu le prix Triangle vert pour la qualité du travail en général dans la prévention des incendies. C'est en raison de l'excellence de la campagne de sensibilisation drummondvilloise " Allume! " qui touche les feux de cuisson, les articles de fumeurs et les cendres chaudes. La campagne qui s'est échelonnée sur 3 ans a été faite en collaboration avec le Service des communications de la Ville.

Le Service de sécurité incendie et sécurité civile (SSISCD) a aussi reçu le prix Innovation-pandémie pour avoir remplacé ses traditionnelles visites par une tournée d'évacuation virtuelle dans 44 classes de maternelle et CPE de Drummondville.

Le SSISCD s'est finalement démarqué avec le prix Triangle jaune pour avoir traduit ses outils de communication (dépliant et vidéo) en plusieurs langues, notamment pour la population immigrante.

Yves Beaurivage, directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville :

" Je tiens à remercier mes collègues de la Division analyse et gestion du risque pour leur engagement envers la sécurité de la population. L'éducation du public, ce n'est pas toujours évident ; on travaille sur des changements de comportements, et sur du long terme. Dans ce contexte, des reconnaissances comme celles décernées par l'ATPQ ont l'effet d'une belle tape dans le dos. "