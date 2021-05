La pratique du sport n'a pas ralentie à Drummondville en 2020

Les sports et loisirs suscitent toujours un grand intérêt chez les Drummondvillois et Drummondvilloises. C'est ce qui ressort notamment du bilan annuel du directeur général de la Ville de Drummondville, Francis Adam.

Selon ce rapport, plus de 26 000 personnes ont foulé l'une ou l'autre des 17 patinoires extérieures de la ville en 2020. La patinoire réfrigérée Victor Pépin, ouverte pendant 20 semaines, a attiré 20 800 patineurs à elle seule, soit un peu plus de 1000 personnes par semaine.

De son côté, la patinoire de la Seigneurie, aussi réfrigérée, a accueilli 7 280 patineurs répartis sur 14 semaines.

L'engouement est aussi présent pour les activités nautiques; plus de 37 700 citoyens se sont baignés dans les huit piscines extérieures du territoire.

La Ville de Drummondville note aussi plus de 4 900 passagers et plus de 3 400 cyclistes pour le service du ponton liant l'aéroport et le parc Kounak.

Le parc nautique Sainte-Thérèse, quant à lui, a reçu 2 927 visiteurs en 2020, soit des amateurs de kayak, de pédalo, de canot et de planche à pagaie.