La première maison des aînés au Centre-du-Québec sera à Victoriaville

La première maison des aînés et alternative du Centre-du-Québec verra le jour à Victoriaville.

La maison sera située sur le boulevard des Bois-Francs Nord, sur le terrain d'un ancien IGA.

Elle mettra 72 places à la disposition de la population, dont 60 places pour aînés et 12 autres places pour adultes ayant des besoins spécifiques.

Ce site permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de six unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident.

Santé et Services sociaux Québec



UN PROJET FINANCÉ PAR QUÉBEC

Le projet représente un investissement de 41 M$, assumé entièrement par le gouvernement du Québec.

Les travaux devraient être exécutés d'ici l'automne 2022. La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement :

" Il fait réellement bon vivre sur le territoire d'Arthabaska et il importe que les personnes âgées puissent continuer de s'épanouir dans un environnement stimulant, adapté et sécuritaire. Le projet annoncé par ma collègue Marguerite Blais démontre que notre gouvernement fait des choix cohérents pour les aînés de notre communauté. Nous demeurons à l'écoute des besoins de cette clientèle qui se veut à la hausse sur le territoire, alors que le pourcentage des personnes âgées de 50 ans et plus vivant au sein d'Arthabaska devrait passer de 44 % à 55 % d'ici 20 ans. Nous pouvons saluer cette annonce pour la région. "

UNE 2e ANNONCE BIENTÔT?

Drummondville devrait aussi avoir sa maison des aînés et alternatives.

On s'attend à ce que le projet, notamment le choix du site, soit annoncé sous peu par le gouvernement du Québec.