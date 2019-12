La Promenade Rivia sera prolongée jusqu'au parc des Voltigeurs

Drummondville prolongera la Promenade Rivia dans le parc des Voltigeurs. Les gens pourront ainsi profiter de près de 2 kilomètres de plus sur ce sentier urbain ouvert à l'année.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville " La population de Drummondville a démontré un intérêt réel pour la promenade Rivia. Il s'agit d'un projet pour lequel le conseil municipal a reçu énormément de commentaires positifs. Nous avons donc décidé de démarrer un projet de prolongement de la promenade, qui s'inscrit dans notre vision de dynamiser le parc des Voltigeurs. "

Drummondville prévoit octroyer les contrats pour la réalisation des plans et devis en 2020 afin d'amorcer les travaux l'année suivante, en 2021.

D'ici là, dans les prochains mois, Drummondville aménagera des toilettes et un abreuvoir sur le parcours existant de la Promenade Rivia. La signalisation du sentier urbain sera aussi bonifiée. Drummondville a aussi choisi d'attitrer 2 employés à la maintenance du sentier entre les mois d'avril et novembre. Ils assureront le nettoyage, le débroussaillage et l'entretien général de la Promenade Rivia. Ils pourront par ailleurs épauler les équipes qui interviennent aux parcs Woodyatt et Saint-Frédéric.



Ville de Drummondville Tracé actuel de la Promenade Rivia

Ville de Drummondville