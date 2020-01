La rallye DeterminACTION approche

Il s'agit d'un évènement pour les jeunes de la MRC de Drummond de niveau secondaire afin de les aider à faire le choix d'une carrière d'avenir.

Dans le cadre du Rallye DéterminACTION, les jeunes auront l'occasion d'explorer des métiers et des professions touchés par la rareté de main-d'œuvre.

Ils arpenteront ainsi la région, d'entreprise en entreprise, pour faire la découverte de différents métiers méconnus et ayant un fort potentiel d'embauche.

Le Rallye DéterminACTION aura lieu dans six régions du Québec. Entre le 29 janvier et le 31 mars 2020, ce sont les jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-St-Laurent, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale, des Laurentides et de Montréal qui se déploieront dans près d'une centaine d'entreprises.

Le rallye est une initiative de la Commission des partenaires du marché du travail, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération des commissions scolaires du Québec.