La rénovation du Stade Jacques-Désautels exigée pour la prochaine année

La rénovation complète du Stade Jacques-Désautels devrait être dans les priorités d'investissements de la Ville de Drummondville.

De récents bris ont encore fait jaser alors qu'une panne d'électricité s'est produite en plein match du Brock baseball club en plus de défaillance du système d'irrigation.

Les représentants du baseball drummondvillois désirent que le projet de réfection soit inscrit au Plan triennal d'immobilisations (PTI) qui sera déposé plus tard cet automne.Le souhait serait une rénovation majeure et non par section, ce qui veut dire une nouvelle surface synthétique, des nouvelles estrades et des nouvelles installations sanitaires. Un projet évalué entre 3 et 4 millions $.

Mathieu Audet, joueur-entraîneur du Brock baseball club :

"Si on fait encore des retouches, si on met un "plaster" à droite, si on y va à la pièce, je pense que ça va continuer de se désagréger. C'est un peu comme si on jetait notre argent par les fenêtres ! (...) Quand je vois les nombreux spectateurs au match assis sur des bancs de bois, pas de siège, je crois qu'il y a un enjeu de sécurité sans compter l'état du terrain."

Il se dit aussi ouvert à ce que les travaux amputent une partie de la saison 2022 alors qu'il y aurait moyen pour son équipe de disputer ses parties locales à l'extérieur de Drummondville.

C'EST AU TOUR DU BASEBALL !

Le milieu du baseball drummondvillois affirme que son tour est venu après des investissements de nouvelles surfaces aient bénéficié notamment au soccer, au football et au hockey dans les dernières années. Il y a 5 ans, environ 120 jeunes jouaient au baseball à Drummondville alors que le sport a regagné en popularité avec plus de 400 adeptes maintenant en plus des adultes.

Certaines parties attirent des centaines de spectateurs ce qui est aussi une forme de tourisme sportif selon M.Audet.

Une rencontre se tiendra prochainement entre des représentants du baseball local et le maire Alain Carrier sur le dossier.