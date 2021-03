La saison des nids-de-poule recommence à Drummondville

La saison des "nids-de-poule" bat son plein de nouveau à Drummondville. Le travail de colmatage des trous dans les rues s'est intensifié depuis quelques semaines.

Les écarts marqués de température jouent pour beaucoup dans la formation des trous dans la chaussée ou provoque des "dos d'ânes" naturels dans certains quartiers.

La Ville de Drummondville dédie une équipe à la réparation des "nids-de-poule" sur toute l'année, mais qui est sur pause quand il y a trop de neige. Il y aura d'ailleurs quatre équipes dédiées à cette tâche au cours de l'été et une cinquière veillera au bouche-fissure.

Vous pouvez signaler la présence de nids de poule en téléphonant au 819 478-6572 ou par le site Web de la Ville : drummondville.ca/application-voila/.

5 MILLIONS DE PLUS POUR LES TRAVAUX SUR LES RUES

Rappelons que la Ville injecte une somme de 5 millions $ supplémentaires cette année pour des travaux de surfaçage de rues.

Plusieurs chantiers majeurs de réfections plus complètes seront aussi entamés dans les prochaines semaines à Drummondville.

On retrouve notamment les travaux sur la rue Saint-Georges qui sera entièrement refaite, entre le pont de la Traverse et le boulevard Saint-Joseph. Un investissement de près de 7 millions $. Le détail de l'échéancier de ces travaux et d’ autres chantiers seront dévoilés sous peu.