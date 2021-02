La vaccination tarde au Centre Frederick Georges Heriot

Les résidents du CHSLD Frederick Georges Heriot de Drummondville devraient bientôt recevoir le vaccin contre la COVID-19. Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec indique que les éclosions touchant l'Unité 3e Nord Côté semblent sous contrôle.

Au dernier bilan, 28 résidents et 21 employés ont été touchés par le virus. La vaccination pourra s'amorcer dès que les éclosions seront terminées et dès que le CIUSSS recevra des doses suffisantes du vaccin de Pfizer.

Les résidents du CHSLD Cooke à Trois-Rivières pourront aussi obtenir le vaccin selon les mêmes critères.

Par la suite, le CIUSSS MCQ espère pouvoir poursuivre la vaccination dans les ressources intermédiaires et de type familial.

PLAN DE VACCINATION

Le plan de vaccination prévoit aussi de poursuivre la vaccination des travailleurs prioritaires de la santé.

Le CIUSSS MCQ espère aussi amorcer rapidement la vaccination dans les résidences privées pour aînés du territoire. Il s'agit d'environ 12 000 personnes.

En date du 8 février, près de 13 700 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie/Centre-du-Québec. Du lot, on retrouve près de 10 000 travailleurs de la santé.

Notons qu'à la demande de Québec, qui voulait que le vaccin contre la COVID-19 soit déployé dans les territoires éloignés et les municipalités isolées, les résidents de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) de la municipalité de Parent en Mauricie recevront le vaccin de Moderna.