La vie reprend son rythme tranquillement à Drummondville

La vie reprend son rythme tranquillement mais sûrement à Drummondville.

Les récents assouplissements aux mesures sanitaires font en sorte que certains événements/activités annoncent un retour en force pour 2021 ou 2022.

C'est le cas notamment de CENTREAL POP, l'un des plus grands marchés du Québec et l'un des plus populaires.

L'organisation est en mode recrutement pour un évènement au début de novembre au Centrexpo Cogeo à Drummondville.

UN FESTIVAL D'AUTOMNE?

L'évènement Drummond en Bière semble aussi vouloir annoncer un retour en force avec un mystérieux message sur sa page Facebook.

