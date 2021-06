La zone JAUNE le 7 juin pour la Mauricie/Centre-du-Québec

COVID-19 : la Mauricie et le Centre-du-Québec passeront au palier d'alerte jaune dès lundi (7 juin). Ce changement surviendra une semaine plus tôt que prévu initialement dans le plan de déconfinement du gouvernement du Québec.

Le passage en zone jaune signifie quelques allègements supplémentaires en lien avec les restrictions de la santé publique pour combattre la COVID-19.

Dès lundi, les rassemblements intérieurs seront permis, mais pour les occupants de 2 résidences privées seulement et avec le respect des règles sanitaires, dont la distanciation physique et le port du masque. Deux familles pourront aussi partager un repas au restaurant, à la même table.

INFOS : Gouvernement du Québec

D'AUTRES ALLÈGEMENTS ZONE JAUNE

En zone jaune, il sera aussi possible d'accueillir 250 participants dans un lieu de culte. Pour les funérailles, c'est toujours un maximum de 50 personnes.

Québec autorisera aussi, dès lundi, la réouverture des bars, brasseries et tavernes en Mauricie/Centre-du-Québec.

Pour les sports et loisirs, la zone jaune permettra des activités à l'extérieur avec 25 personnes et avec des contacts de courte durée et peu fréquents comme au soccer, au baseball ou au volleyball. Les cours de groupe intérieur sont aussi permis en zone jaune, avec un maximum de 12 participants.

Outre la Mauricie/Centre-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'est du Bas-Saint-Laurent passeront aussi en zone jaune dès lundi.