Lancement des travaux du parc de la Seigneurie

Les travaux pour le nouveau parc de la Seigneurie sont officiellement débutés dans le secteur de la Commune à Drummondville.

Une deuxième patinoire réfrigérée ainsi qu'un sentier glacé y seront notamment aménagés en plus d'un chalet de service, d'un bureau administratif et d'un vestiaire. L'aménagement d'une aire de repos extérieure, d'un stationnement et d'un sentier découverte dans la zone boisée est également prévu.

2e PHASE EN 2021

Dans la deuxième phase l'an prochain, des aires de jeux distinctes dédiées aux enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans, incluant des jeux d'eau, seront construites.

3,3 millions $ sont investis dans ce projet majeur.