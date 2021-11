Le Carrefour d'Entraide Drummond se relocalise au centre-ville de Drummondville. L'organisme quittera officiellement ses bureaux de l'Édifice La Marguerite et pour s'établir au 402, rue Lindsay (au-dessus de Le Grenier).

Capture d'écran - Street View

Les cuisines collectives restent dans les anciens locaux de la rue Brock, mais seront déménagées en janvier prochain.

Nancy Vézina, directrice générale au Carrefour d'Entraide Drummond :

" Ce déménagement s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'offrir à la communauté drummondvilloise l'aide dont elle a besoin; que ce soit par la consultation budgétaire et l'éducation populaire au travers nos ateliers, le dépannage d'urgence, la fiducie volontaire et les cuisines collectives. De plus, il est important d'être proactif et d'assurer une présence dynamique dans notre milieu. "