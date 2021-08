Le casse-tête entourant le retour du hockey mineur à Drummondville

La préparation de la nouvelle saison est encore un casse-tête pour l'Association de hockey mineur de Drummondville (AHMD). Un maximum de 12 joueurs seulement par équipe est exigé par la Santé publique, mais les contacts et les mises en échec seront à nouveau permis tout comme les matchs et les tournois.

Le faible nombre de joueurs impose la création de plus d'équipes, mais avec le même nombre de bénévoles et de disponibilité des arénas malgré le fait que le Centre sportif Girardin sera accessible dès la fin du mois.

Luc Camirand, président de l'AHMD : "Au niveau des entraîneurs, on n'exigera probablement pas un minimum de 3 ou 4, mais davantage 2 derrière chacun des bancs. (...) Pour ce qui est des heures de glace, si la situation se maintient tel qu'elle est au récréatif et au compétitif, il est assuré qu'on devra couper des heures de pratique."

MODIFICATIONS D'ICI LES CAMPS D'ENTRAÎNEMENT ?

L'organisation espère avoir une mise à jour des règles d'ici le début des camps d'entraînement du volet compétitif le 7 septembre prochain pour ne pas modifier les équipes en cours de saison.

M.Camirand voit du moins positivement le fait que les jeunes de la région puissent pratiquer leur sport comparativement à l'an dernier.

Par ailleurs, la situation cause une diminution des inscriptions. Habituellement, on en dénombre plus de 1200 par saison, mais on envisage une baisse de 25 % si on se fie à la tendance actuelle. La période d'inscription est ouverte cependant depuis peu.