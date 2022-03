Le Cégep de Drummondville axe sur l'international

Des centaines d'étudiants étrangers seraient intéressés par le Cégep de Drummondville. Des représentants du collège ont participé à une récente mission en France organisée par la Société de développement économique de Drummondville (SDED).

Il faut dire que les besoins de main-d'oeuvre et de ressources qualifiées n'ont jamais été aussi préoccupants au cégep local surtout pour les programmes en santé et services sociaux, en administration, en génie et en informatique.

Le directeur général du Cégep de Drummondville, Pierre Leblanc, a pris part à la mission en participant à des salons étudiants, de rencontrer des institutions françaises et de signer des ententes.

" Ces ententes nous engagent à développer de la mobilité étudiante et professionnelle, à orchestrer des activités de recherche conjointe, à analyser la possibilité de double-diplomation et à organiser des activités de recrutement. Un plus pour notre collège et notre région! "

M.Leblanc s'est dit reconnaissant pour des rencontres avec des centaines d'étudiants intéressés par les programmes offerts à Drummondville et attirés par l'expérience du Québec.

" Pour eux, nous représentons le rêve nord-américain avec une touche francophone rassurante."

AXÉ SUR L'INTERNATIONAL

Le collège mise sur l'engouement des jeunes internationaux et a ajouté un volet international à son offre de services devenant la Direction des communications, des affaires étudiantes et du développement international.

Ces nombreuses initiatives de développement réitèrent l'urgence du projet d'agrandissement du cégep, qui attend fébrilement le feu vert du ministère.