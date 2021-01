Le Cégep de Drummondville prépare déjà la rentrée automnale

Le Cégep de Drummondville est en mode "proactif" pour accueillir de nouveaux étudiants. La période d'inscription pour la session d'automne 2021 s'est amorcée et elle vise notamment les étudiants qui terminent leurs études secondaires.

L'équipe du Cégep de Drummondville est soucieuse de demeurer présente et accessible pour ces jeunes et poursuit son travail d'information scolaire.

" Ces jeunes sont, comme tous nos étudiants actuels, l'avenir du Québec. Ils seront aux premières loges de la relance économique. Notre établissement d'enseignement supérieur ne ménage aucun effort pour les soutenir aussi bien dans leur choix de profession que dans leur parcours au collégial. "

- Pierre Vigeant, directeur des affaires étudiantes et des communications du Cégep de Drummondville

DES ACTIVITÉS VIA LE WEB

Plusieurs activités seront disponibles sur le site Web du Cégep de Drummondville.

Il y aura notamment, le 27 janvier, une soirée d'information virtuelle destinée aux parents d'adolescentes et adolescents. La rencontre abordera divers sujets dont les avenues d'une formation au collégial, les différences entre le préuniversitaire et les techniques, la formation en mode hybride, et les services d'aide.

La formule Étudiant d'un jour sera aussi présentée en mode virtuelle. Cette activité permet aux jeunes de rencontrer un responsable du programme d'études qui les intéressent afin de répondre à certaines questions qui pourraient encore persister.

Il est également possible de visionner la toute nouvelle visite virtuelle de l'établissement collégial et de revoir les portes ouvertes virtuelles sur l'ensemble des programmes d'études.