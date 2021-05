Le Cégep de Drummondville prêt pour un automne en présentiel

Le Cégep de Drummondville vise une rentrée d'automne 100% en présence.

Les équipes du cégep sont à pied d'oeuvre pour planifier cette rentrée tant attendue, en août prochain.

Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville.

" Nous sommes tellement heureux de retrouver nos étudiants et nos étudiantes en présence. Nous les accompagnerons dans leur développement intégral par des activités académiques et étudiantes enrichissantes dans un environnement des plus stimulants. Nous avons bien compris le message du gouvernement selon lequel ce retour à la normale ne sera pas possible sans une couverture vaccinale de 75 %, deux doses, pour la population de 12 ans et plus. On espère que notre communauté participera à l'effort de vaccination. "

Le Cégep de Drummondville tiendra une réunion virtuelle, le 7 juin, pour les parents des étudiants qui fréquenteront l'établissement à l'automne.

Cette rencontre sera suivie d'une conférence offerte par des intervenants du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec : soutenir un jeune adulte vivant du stress et de l'anxiété, qui permettra de partager trucs et outils pour bien comprendre le rôle de l'entourage en période de stress.

Le Cégep de Drummondville donne de la formation initiale à plus de 2400 étudiants inscrits dans sept programmes préuniversitaires et quatorze programmes techniques menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC).