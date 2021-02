Le Centre collégial d'expertise en gérontologie sera reconstruit

Il y a de beaux projets sur la table pour le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville.

Le premier est la reconstruction de l'infrastructure de recherche du CCEG qui a été détruit, en partie, par un incendie l'été dernier. Outre la reconstruction, les travaux visent aussi l'adaptation et l'agrandissement de l'infrastructure de recherche.

Le Centre collégial d'expertise en gérontologie veut aussi poursuivre ses travaux avec les étudiants en soins infirmiers. Le CCEG est à bâtir, avec le Cégep de Drummondville, une formation orientée vers la gérontologie à même le cursus de soins infirmiers.

Le CCEG travaille aussi, avec divers partenaires régionaux et internationaux, à devenir le premier gérontopôle au Québec, c'est-à-dire devenir un centre-ressource pour répondre aux acteurs du secteur de la gérontologie (institutionnels, chercheurs, entreprises, patients, familles, etc.).

BILAN DES PROJETS DE RECHERCHE

Par ailleurs, le groupe trace un bilan positif de tous les projets de recherche qui lui ont été octroyés dans la dernière année. Ceux-ci ont pour but d'améliorer le bien-être, les soins et les services rendus à l'ensemble des personnes aînées du Québec, et d'ailleurs.

Parmi les projets, on note la création d'un jeu pour faire de la sensibilisation dans les résidences pour aînés face à l'intimidation et ses conséquences ainsi que la création de formations en ligne pour l'apprentissage des aînés.