Le Centre sportif Girardin enfin prêt

Le Centre sportif Girardin de Drummondville est officiellement inauguré à l’angle des rues Marchand et Pelletier (près du Cégep et de l'école Jean-Raimbault) après 15 mois de travaux.

Le complexe comprend un nouvel aréna de 250 sièges avec une glace de 60 par 26 mètres qui règle en partie les problématiques reliées aux heures de glace à travers la ville.

ARÉNA

TERRAINS DE SOCCER

Une surface synthétique mulitsports a aussi été intégrée pour y pratiquer le baseball et le football à l'année, mais surtout le soccer. Deux terrains de soccer à 7 vs 7 et un de 9 vs 9 ont été aménagés.

Martin Lessard de l'organisation des Dragons de Drummondville :

"C'était difficile pour nous de s'expatrier dans d'autres villes pour jouer à l'intérieur l'hiver. On était souvent dans les gymnases d'écoles et ce n'était pas pratique. (...) Pour le développement des joueurs c'est à point !"

Les dimensions de cette partie de complexe ne permettront cependant pas de recevoir des compétitions de haut niveau et des matchs de soccer à 11.

ACCESSIBLE DÈS LE 13 SEPTEMBRE

Le budget de près de 22 millions $ (21,7 M $) a été respecté avec des contributions de la Ville et des deux autres paliers de gouvernement.

Le Centre sportif Girardin sera accessible dès le 13 septembre prochain.