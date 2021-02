Le Centrexpo encore associé à Cogeco pour 5 ans

Cogeco renouvèle son adhésion au Centrexpo de Drummondville pour encore 5 ans.

SDED

Le partenariat se poursuit ainsi avec la Société de développement économique de Drummondville (SDED).

« C’est un beau mariage qui s’est fait il y a 5 ans. Nous sommes très contents de cette collaboration qui se poursuit. Il y a beaucoup de communication dans un centre de congrès et pouvoir compter sur un partenaire comme Cogeco est un atout précieux. Comme plusieurs, nous sommes présentement en arrêt, mais il y aura assurément une relance et Cogeco demeure un partenaire très important dans la poursuite de nos activités. »

Le Centrexpo Cogeco présente habituellement des centaines d’expositions et de congrès par année. La clientèle qui fréquente le Centrexpo Cogeco est constituée à 80 % de visiteurs de l’extérieur de Drummondville et même du Québec, ce qui contribue à la vitalité économique régionale.

« Le tourisme d’affaires que génère le Centrexpo Cogeco a des retombées majeures pour Drummondville et sa région, que ce soit dans les restaurants, les hôtels ou les commerces. Pour nous, 2020 allait être l’année la plus importante en nombre d’événements présentés. Évidemment, tout a été reporté en 2021 et 2022. Nous espérons donc que les gens puissent très bientôt profiter des installations du Centrexpo Cogeco »

- Martin Dupont, directeur général de la SDED