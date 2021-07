Le CIUSSS MCQ ouvre les valves pour la vaccination à Drummondville

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec ouvre grandes les valves pour la vaccination aujourd'hui (jeudi) à Drummondville.

Pour les 12 ans et plus, c'est possible de recevoir sa 1re ou sa 2e dose de vaccin contre la COVID-19, avec ou sans rendez-vous, au Centrexpo.

Le vaccin est offert jusqu'à 20h ou jusqu'à épuisement des doses.

Pour les 18 ans et plus, vous pouvez aussi vous présenter à l'unité mobile de vaccination à la SDED (1400, rue Jean-Berchmans-Michaud) de 10 h à 12 h et chez Airex Industries (3025, rue Kung) de 12 h 30 à 17h.

Pour obtenir votre 2e dose du vaccin contre la COVID-19, il faut respecter un délai d'un minimum de 4 semaines depuis le 1er vaccin.

Le CIUSSS MCQ espère que les gens s'y présenteront en grand nombre, notamment les jeunes adultes de 18 à 39 ans.

CIUSSS MCQ





