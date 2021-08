Le CIUSSS MCQ veut contrer la hausse de cas de la COVID-19

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec prend au sérieux la hausse des cas de COVID-19 sur son territoire.

L'organisation rapporte 75 nouveaux cas du coronavirus pour vendredi, samedi et dimanche dernier et 14 nouveaux cas confirmés pour le bilan d'aujourd'hui.

Selon la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la Santé publique, 95% des gens infectés par la COVID-19 sont des gens non adéquatement vaccinés.

La hausse de cas se fait particulièrement sentir en Mauricie du côté de Trois-Rivières.

"Plusieurs éclosions ont été identifiées principalement à Trois-Rivières. Nous avons environ 21 éclosions qui concernent surtout des restaurants et des bars du côté du centre-ville. Cet élément est d'autant plus préoccupant que ces milieux sont des milieux à forte transmission du virus."

DES MESURES POUR CONTRER LES HAUSSES

Pour contrer les cas à la hausse, le CIUSSS MCQ a mis en place des cliniques de dépistages mobiles et des cliniques mobiles de vaccination.

Des équipes d'intervenants ont aussi été déployées dans les milieux de travail et auprès des bars et restaurants pour sensibiliser les employeurs et la clientèle. Le CIUSSS MCQ estime que le port du masque, lorsque requis, la distanciation physique et le lavage des mains sont des mesures qui doivent être maintenues jusqu'à nouvel ordre.

Le Centre-du-Québec est aussi touché par quelques éclosions, mais rien de majeur.

Bien que les cas de la COVID-19 soient en hausse dans les régions, on ne déplore aucun nouveau décès et aucune hospitalisation reliés à la maladie.

CIUSSS MCQ