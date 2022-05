Le deuxième plus important surplus à Drummondville en 15 ans

Drummondville dégage son deuxième plus important surplus des 15 dernières années, soit 5,9 millions $ pour l'exercice financier qui se terminais le 31 décembre dernier.

C'est la vigueur du marché immobilier et du secteur de la construction qui provoque cette situation enviable.

" Malgré la pandémie qui a sévi tout au long de l'année, la vigueur du marché de l'immobilier et du secteur de la construction ne se dément pas. Le dynamisme est bien palpable. Des projets amènent des projets, et c'est notre rôle, comme élus de notre ville, d'encadrer cette croissance pour qu'elle se réalise de façon harmonieuse, en respectant nos valeurs et au bénéfice de la qualité de vie de la population."

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville