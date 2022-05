Le Dossier santé numérique sera testé en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le Dossier santé numérique (DSN) sera testé en Mauricie et au Centre-du-Québec dans les prochains mois. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) MCQ et celui du Nord-de-l'Île-de-Montréal seront les deux premiers secteurs au Québec à déployer cette nouvelle technologie.

Le tout s'effectuera dès la fin de la présente année alors que cette avancée sera ensuite établie dans les autres régions.

Le DSN servira à centraliser toutes les données sur un patient en un seul endroit.

« Autant pour les professionnels de la santé que pour le patient, cette transformation fera gagner un temps précieux, en limitant la paperasse. Avec le dossier de santé numérique, les données suivront le patient. Il n'aura donc plus à raconter son histoire plusieurs fois en changeant d'établissement. » - Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

PROJET ÉVOQUÉ DEPUIS 20 ANS

Il s'agit d'un projet maintes fois évoqué par les divers gouvernements depuis 20 ans. Les projets d'informatisation du réseau de la santé ont coûté près de 2 milliards $ à l'État québécois jusqu'à présent, mais sans trop de résultats.