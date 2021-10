Le Drummond en bière ajoute un Oktoberfest au centre-ville

Le Drummond en bière est de retour en formule Oktoberfest alors que l'événement se déroulera au centre-ville de Drummondville du 20 au 23 octobre. La nouvelle version des bières de microbrasseries, mais aussi les restaurants et bars du centre-ville.

Un établissement local sera jumelé à un brasseur invité pour faire découvrir ses bières sur une palette de dégustation fabriquée spécialement pour l'événement.

Gracieuseté

Des événements spéciaux seront également annoncés dans les prochains jours comme la présentation de bières spéciales ou des menus thématiques.

Éric Lauzon-Duhaime, président du Drummond en bière :

"Après une année particulièrement difficile pour le secteur de la restauration et des bars, il nous apparaissait nécessaire de s'inscrire comme un vecteur positif dans une période naturellement moins achalandée. Nous trouvons primordial que notre événement devienne un créateur d'affluence au centre-ville et un incontournable de la scène événementielle locale. Les Drummondvillois (et les visiteurs) ont besoin de sortir et nous sommes heureux de leur fournir le prétexte!"