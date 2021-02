Le eSport intégré au Cégep de Drummondville

Le eSport fait une entrée remarquée au Cégep de Drummondville. L'établissement est nouvellement membre de la Ligue collégiale de sports électroniques (LCSE) et de la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSÉ).

Le Cégep souhaitait offrir une nouvelle activité rassembleuse et briser l'isolement parfois occasionné par le " gaming ".

L'établissement a cependant inclus à son programme eSport l'obligation de faire un minimum de deux heures d'activité physique par semaine. Les thèmes touchant la santé mentale, l'alimentation et l'ergonomie sont aussi au calendrier de ces sportifs électroniques.

SAISON EN COURS CONTRE D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

League of Legends, Overwatch et Rocket League sont les trois jeux qui ont été ciblés et pour lesquels des équipes ont été créées. C'est sous la supervision d'un coach d'équipe et d'un capitaine spécialiste du jeu que des rencontres hebdomadaires sont planifiées. Une fois la saison terminée, soit vers la fin avril, les séries éliminatoires commenceront pour déterminer la meilleure équipe de la ligue collégiale des sports électroniques.