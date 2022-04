Le Festival du cochon de Saine-Perpétue dévoile sa programmation après deux ans d'absence pour sa 43e édition qui se déroulera du 4 au 7 août prochain.

Les 2 Frères, LÉGION (composé des Frères à Ch'val, Noir Silence et Vilains Pingouins) ainsi que Travis Cormier et Matt Lang seront les têtes d'affiche de la scène principale. Sir Pathétik, Pépé et sa Guitare, Exterio en plus de Salut Bob Gorgée, groupe hommage à Bob Bissonnette, seront notamment en vedette quant à eux sur l'autre scène.

PLUSIEURS COMPÉTITIONS SUR LE SITE

En nouveauté, la plus grosse compétition de BBQ amateur au Canada se tiendra également le samedi. La Classique Labonté regroupera 36 équipes et 30 juges au Hyodrome mettant de l'avant poulet, côtes levées et burger de porc.

Des tirs de chevaux, des courses de tracteurs à gazon modifiés seront aussi de retour, tout comme le plus gros drag de rue de motos au Québec.

La cheffe Chloé Ouellet, ancienne participante de la populaire émission Les Chefs! saison 9 et chef de "Au Pâturage - Espaces Gourmand" sera aussi en charge du Resto-Hyo.