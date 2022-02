Le GARAF agrandira sa maison et échelonnera son expertise

Le Groupe d’Aide pour la Recherche et l’Aménagement de la Faune (GARAF) prendra de l'ampleur dans les prochains mois à Drummondville. Le GARAF est basé à l'école secondaire Jean-Raimbault, mais est fréquenté par plus de 3000 étudiants du primaire et du secondaire grâce à 35 projets.

La maison du groupe sur le boulevard St-Joseph dans le secteur St-Nicéphore va s'agrandir alors qu'on aménagera un grand pavillon de jardin, un amphithéâtre naturel, des stations d'apprentissage et une unité aquaponique.

GARAF

La phase 2 de la Maison GARAF comprendra aussi 6 laboratoires multifonctionnels qui seront à la fois des studios de tournage et des centres de webdiffusions.

DES PROJETS HORS DE LA MAISON

Des murs végétaux seront également installés dans certaines classes du primaire et du secondaire en plus de certains commerces et industries.

Exemple de mur végétal et d'aquaponie - GARAF

Des appuis financiers de plusieurs partenaires permettent ces projets, notamment un investissement de 345 000 $ du Fond du Grand Mouvement Desjardins.