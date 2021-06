Le jeu dans la rue sera maintenant permis à Drummondville

Il sera dorénavant permis de jouer au hockey ou au basketball dans la rue à Drummondville sans risque de représailles. Le tout était toléré depuis des années, mais le conseil municipal vient d'entériner une nouvelle règlementation en ce sens.

Il sera permis de jouer entre 8h et 21 h dans des rues spécifiques alors que les équipements ne pourront pas demeurer dans la rue entre le 15 novembre et le 15 avril.

La Ville a mis à jour son règlement, car le Code de la sécurité routière a été modifié en 2017 pour permettre ce type d'activité dans les rues.

CONSULTATION PUBLIQUE FAVORABLE, MAIS AVEC MODIFICATIONS

Une consultation publique s'est tenue dernière sur le sujet et 46 % des répondants ont émis des commentaires favorables sur le jeu dans la rue. 7 demandes de modifications ont été faites à la carte des rues où le jeu devait être autorisé. Ainsi, la rue Lecompte et une partie de la rue du Chardonnay ont été retirées des tronçons où le jeu est permis, alors qu'une portion des rues Offenbach et Gabriel-Sagard a été ajoutée.

Une signalisation spécifique sera ajoutée dans les quartiers où le jeu dans la rue sera permis.