Le Laser Force ajoute un labyrinthe sur 3 étages

Un nouveau centre de jeux intérieur verra le jour à Drummondville. Le Centre de divertissement Laser Force intègrera une nouvelle structure sur 3 étages de 3 000 pieds carrés en formule labyrinthe destinés aux enfants de 3 à 9 ans.

Plus de 150 000 $ ont été investis pour ce projet qui visait à combler un manque dans la région.

Le tout s'ajoute aux structures qui avait déjà été acheté par les propriétaires lors de la fermeture du Parc-en-ciel.

"Par ce projet, on souhaite offrir à vos jeunes un endroit où se dégourdir et développer leur motricité, mais aussi se positionner comme étant la destination incontournable au Centre-du-Québec pour le divertissement en famille. Les jeunes familles de la MRC n’auront donc plus à se déplacer dans une autre région pour trouver une activité qui comblera chacun des membres de leur groupe, peu importe leur tranche d’âge."

Gracieuseté

- Yannick Benoît, propriétaire Centre de divertissement Laser Force

Courtoisie

OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMEBRE

L'ouverture est prévue pour la fin de l'été prochain.

Laser Force est d'ailleurs finaliste pour le Coup de Coeur du public au concours ÉLAN de la la Jeune Chambre de commerce de Drummonden raison de ce projet.