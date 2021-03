Le maire Carrier impressionné par la clinique de vaccination de masse

La clinique de vaccination de masse est pratiquement prête à recevoir ces premières personnes au Centrexpo Cogeco de Drummondville.

Le maire Alain Carrier a visité les installations dans les dernières heures, lui qui avait proposé ce lieu au CIUSSS MCQ dès l'automne dernier.

" Je me suis laissé dire qu'il s'agit là d'un des plus beaux et des plus fonctionnels sites au Québec. La population de Drummondville le mérite bien. "

Ville de Drummondville

- Alain Carrier, maire de Drummondville.

FONCTIONNEMENT

Les citoyens se retrouveront d'abord dans une salle d'accueil puis seront transférés vers des postes de vaccination. L'espace prévu pour la vaccination dans son ensemble occupera une superficie de 20 000 pieds carrés.

Une aire de repos a aussi été aménagée dans la section qui accueillera bientôt un restaurant.

Les intéressés doivent préalablement prendre rendez-vous sur le site Web quebec.ca/vaccincovid ou encore en composant le 1 877 644-4545. Seulement les 70 ans et plus peuvent présentement y avoir accès.