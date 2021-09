Le maire de Ste-Brigitte-des-Sault sollicite un 8e et dernier mandat

Jean-Guy Hébert pourrait demeurer le maire avec le plus d'ancienneté dans le grand Drummond s'il est élu pour un 8e mandat à la mairie de Ste-Brigitte-des-Saults.

Il s'agira cependant de son dernier mandat alors que le principal intéressé veut en profiter pour préparer la relève au sein du conseil municipal qui sera composé de trois nouveaux membres. M.Hébert indique que le climat va bien avec les autres élus et le personnel administratif.

Le déploiement de la fibre optique et les 500 000 $ investis dans la réfection du réseau routier ont marqué le dernier mandat.

Parmi les projets prioritaires à venir, on retrouve la continuation des travaux d'asphaltage, l'ajout d'une nouvelle patinoire en plus de la deuxième partie de la rénovation du centre communautaire.

Le développement domiciliaire sera aussi priorisé en raison du manque de terrains disponibles.



"Il va nous falloir faire des efforts pour agrandir notre projet domiciliaire (...). Ce sera des demandes à effectuer auprès de la CPTAQ. (...) On va voir comment ça va aller à ce niveau-là, disons c'est plus difficile quand on va en zone verte ! "

- Jean-Guy Hébert, maire de Ste-Brigitte-des-Saults