Le maire de Warwick devient candidat bloquiste

Le maire de Warwick se lance en politique fédéral. Diego Scalzo sera le candidat du Bloc Québecois dans Richmond-Arthabaska alors que candidature a été officialisée hier (jeudi) soir lors d'une investiture virtuelle.

Il est établit dans la région depuis une vingtaine d'années étant impliqué en politique municipal depuis 2009. Il complète son deuxième mandat comme maire de Warwick, mais a aussi été conseiller municipal en plus d'oeuvrer comme directeur de la Corporation de développement communautaire du Val-St-François depuis 12 ans.

Le candidat bloquiste veut assurer le dynamisme de la région et contrer l'exode des jeunes.

" La vitalité de la région passe entre autres par le support à nos producteurs et transformateurs agricoles, par l'appui à nos PME, par le déploiement d'Internet haute vitesse et par la préservation de notre environnement. La pénurie de logements est aussi un problème majeur dans la région. Nos travailleuses et travailleurs doivent s'éloigner de plus en plus de leur lieu d'emploi, afin de continuer à payer leurs factures et mettre de la nourriture sur la table. Grâce au travail du Bloc Québécois, le fédéral a pris une entente avec le Québec et doit transférer les sommes d'argent qui lui sont dues pour financer la construction de logements sociaux. Pour la région de Richmond-Arthabaska, il est crucial de s'assurer que le fédéral respecte cette entente. Avec le Bloc, j'entends continuer à faire pression pour que ces sommes soient bonifiées jusqu'à 3 milliards de dollars "

- Diego Scalzo, candidat du Bloc Québécois dans Richmond-Arthabaska