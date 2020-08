Le marché immobilier centricois souffre en raison de la pandémie

Le marché immobilier subit les contres-coups de la COVID-19 dans la région de Drummondville. Les mois d'avril, mai et juin ont particulièrement été difficiles en raison notamment du confinement et des nouvelles mesures sanitaires.

Plusieurs particuliers ont retardé leur projet de vente.

Pour avril, mai et juin 2020, on note une baisse de 36% des inscriptions de maisons dans la région de Drummondville et une dimunition de 18% des ventes par rapport à 2019.

Nathalie Bisson est co-présidente de la Chambre immobilière du Centre-du-Québec :

''Ayant une pénurie de maisons et moins d'inventaires, les gens se mettent moins sur le marché. À ce moment-là, le prix est en hausse puisque c'est le vendeur qui a une plus grande quantité d'acheteurs intéressés à sa maison contrairement à l'inverse il y a quelques années ou on avait 1 acheteur pour une trentaine de maisons. Maintenant, on vient de tourner le système !''

BAISSE DE 20 % D'INSCRIPTIONS SUR LE MARCHÉ

Le cumulatif des 4 derniers trimestres de 2020 de la Chambre immobilière du Centre-du-Québec indique une baisse du nombre d'inscriptions de maison de 20% et une augmentation du nombre de ventes de 3%. La comparaison avec le dernier trimestre (avril-mai-juin 2020) prouve que la COVID-19 a eu un impact sur le marché immobilier à Drummondville.

PRIX MÉDIAN EN HAUSSE ET UNE REPRISE ENVISAGÉE

Malgré tout, selon Mme Bisson, le temps est bon pour les vendeurs de maisons en raison du peu de compétition sur le marché. Le prix médian des maisons unifamiliales est en hausse de 9% pour les mois d'avril, mai et juin pour se fixer à 201 000$ à Drummondville. Plusieurs acteurs du marché de l'immobilier entrevoient une reprise graduelle des activités cet automne et une excellente année pour 2021.