Le mode virtuel maintenu par la Fondation Ste-Croix/Heriot

La Fondation Sainte-Croix/Heriot préfère prôner la prudence et de maintenir ses évènements en mode virtuel pour 2021. L'organisme ose croire que les évènements regroupant des centaines de personnes ne seront pas autorisés d'ici la fin de l'année malgré la vaccination contre la COVID-19.

Deux activités seront jumelées, soit le retour de "Quand l'événement RESSORT de sa boîte" qui remplace la Classique Soucy/UV Assurance et le chic Cocktail des fêtes Jean Coutu. L'événement virtuel se déroulera le mercredi 18 août prochain de 18h à 20h.

RETOUR DE LA COURSE DES HÉROS

La Course virtuelle des héros sera également de retour pour une 2e édition. Les participants pourront courir ou marcher 5 km ou plus en solo, en duo ou en famille (4 personnes). La course se tiendra le samedi 11 septembre prochain.

Fondation Ste-Croix/Heriot - archives

DES FONDS POUR LA RÉNOVATION DE L'UCDG

Les fonds amassés lors de ces événements serviront au projet de modernisation des installations de santé dans lequel la Fondation injectera 5 millions $ d'ici 2025. C'est le volet rénovation de l'Unité de courte durée gériatrie (UCDG) et sa relocalisation au 4e étage de l'Hôpital Sainte-Croix qui fera l'objet des collectes de fonds cette année.