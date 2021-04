Le nombre de dépistage a doublé dans le dernier mois à Drummondville

La clinique de dépistage de la COVID-19 maintient un bon rythme à Drummondville. Selon le CIUSSS MCQ, le nombre de dépistage quotidien est en hausse constante depuis le début du mois de mars.

L'organisation comptait en moyenne 241 dépistages par jour pour la semaine du 6 mars à la clinique de la rue des Écoles. Ce nombre grimpe à 262 pour la semaine du 13 mars, à 397 pour la semaine du 20 mars et à 395 dépistages par jour pour la semaine du 27 mars. Pour cette semaine, le CIUSSS MCQ calcule environ 472 dépistages par jour.

Capture d'écran - Vidéo CIUSSS-MCQ

EN RAISON DES NORMES DANS LES ÉCOLES ET MILIEUX DE TRAVAIL

La progression viendrait notamment du fait que les gens se font dépister rapidement dès l'apparition de symptômes. Les symptômes de rhume, comme le nez qui coule et la toux, sont monnaie courante à ce temps-ci de l'année.

La hausse vient aussi de l'intervention plus serrée de la santé publique notamment dans les écoles et les milieux de travail. En effet, dès qu'il y a un cas de COVID-19, les contacts de cette personne et leur bulle sont mis en isolement et doivent faire un test de dépistage.

À l'échelle de la Mauricie/Centre-du-Québec, près de 2 000 tests sont faits chaque jour depuis une semaine.