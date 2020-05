Le parc Kounak prendra forme cet été

La réfection de l'ancien camp Kounak en parc municipal se poursuivra cet été sur le chemin Hemmingà Drummondville.

La Ville investit plus de 1 million $ pour la construction d'aires de jeux pour les enfants, de nouvelles infrastructures d'accès à la rivière et l'installation d'assainissement. On prévoit aussi le réaménagement des stationnements et des voies de circulation, l'ajout d'une piste cyclable, le prolongement de la rampe de mise à l'eau, l'ajout de quais et d'éclairage.

Le tout s'ajoutera au pavillon offrant des toilettes, une fontaine d'eau et un abri qui avait été érigé l'an dernier.

Ce nouveau parc riverain viendra fortifier l'offre en infrastructures de loisirs en bordure de la rivière Saint-François.