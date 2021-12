Le PDG de la Ferme des Voltigeurs nommé Bâtisseur de la CCID

Le PDG de la Ferme des Voltigeurs sera intronisé au Temple de la renommée des affaires. Dominique Martel sera nommé Bâtisseur 2022 à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond.

Le producteur de volaille de grain s'est impliqué au sein de sa communauté en devenant entre autres co-président de la campagne de financement du Comptoir alimentaire Drummond. Il a aussi participé à de nombreuses levées de fond, événements et aux projets qui font rayonner le grand Drummond, notamment avec la Tablée populaire, à la Fondation René-Verrier et à la Fondation Ste-Croix/Heriot.

Dès l’âge de cinq ans, il donnait un coup de main dans l’entreprise familiale fondée en 1958, alors très modeste.

«Quand on était jeune, la fin de semaine, on allait dans les poulaillers pour faire les tournées et nourrir les animaux. J’aimais suivre mon père partout.»

- Dominique Martel