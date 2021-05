Le personnel de soutien du Cégep de Drummondville en grève 3 jours

Le personnel de soutien du Cégep de Drummondville sera en grève ce mercredi, et ce, pour 3 jours.

Les syndiqués se disent exaspérés par le blocage des négociations avec le gouvernement du Québec. Ils affirment que la partie patronale a déposé des demandes de reculs dans leurs conditions de travail. Les questions touchant le salaire et la précarité d'emploi sont aussi au coeur du conflit.

Comme plusieurs professions, le personnel de soutien des cégeps fait face à de graves problèmes d'attraction et de rétention des travailleurs.

Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

" M. Legault doit cesser de tout regarder à travers le seul prisme de ses priorités électorales. L'ampleur de la crise actuelle dans les réseaux le démontre comme jamais; pour que la population ait accès à des services de qualité, il faut remédier au plus vite aux graves problèmes d'attraction et de rétention qui sévissent dans tous les secteurs. Et ce n'est pas avec 5 % d'augmentation salariale sur 3 ans et des investissements insuffisants pour les conditions de travail qu'on va y arriver. "

UN CONFLIT QUI PERDURE

Les syndicats affiliés FEESP-CNS représentant le personnel de soutien des cégeps ont en main un mandat pour 5 jours de débrayage.

La Fédération des employés(es) des services publics CSN représente plus de 6 300 personnes dans 34 établissements collégiaux.

Il représente notamment les manœuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et ouvriers spécialisés.

Liste des syndicats concernés par les 3 jours de grève :

Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Drummondville (CSN)

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Baie-Comeau CSN

Syndicat des employés de soutien du Cégep de Sept-Îles (CSN)

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de la Gaspésie et des Iles à Gaspé

Syndicat des employé-e-s du Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière (CSN)

Syndicat des employés de soutien du Cégep des Iles (CSN)

Syndicat des employés et employées de soutien du Campus de Carleton-sur-Mer

Syndicat des employés(es) de soutien du CÉGEP de l'Outaouais - CSN

Association soutien du Collège Héritage (Heritage College Support Staff Association) CSN

Syndicat du personnel de soutien du Cégep régional de Lanaudière-CSN

Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx

Syndicat des employés(es) de soutien du Cegep de Saint-Jérôme

Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux Montréal (CSN)

Syndicat des employés du Cégep Rosemont CSN

Syndicat des employé(e)s de soutien du C.E.G.E.P. de Saint-Laurent

Syndicat des employés du Cégep Montmorency (CSN)

Syndicat des employés de soutien du Cégep André Laurendeau (CSN)

Syndicat des employées et employés du Collège Gérald-Godin - CSN

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Lévis-Lauzon (CSN)

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sainte-Foy

Syndicat du personnel de soutien du Collège de Limoilou

Syndicat du personnel de soutien du Cégep Beauce-Appalaches - CSN

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Rimouski (CSN)

Syndicat national des employés du Cégep de Rivière-du-Loup

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Matane (CSN)

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de La Pocatière

Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Jonquière (CSN)

Syndicat des employées et employés de soutien du Cégep d'Alma

Syndicat des employés de soutien du Cégep de Saint-Félicien

Syndicat des employés.es de service du Collège de Chicoutimi

Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Sorel-Tracy (CSN)

Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Saint-Hyacinthe (CSN)

Syndicat des employés du Cegep St-Jean-sur-Richelieu

Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep Champlain Campus Saint-Lambert (CSN)

Syndicat des employés du Cégep de Trois-Rivières (CSN)

Syndicat du personnel de soutien du Collège de Shawinigan