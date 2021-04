Le premier club entrepreneur étudiant au Québec fut à Drummondville

Le premier club entrepreneur étudiant au Québec a vu le jour au Cégep de Drummondville il y a 30 ans.

Depuis avril 1991, plusieurs centaines d'étudiants ont pris part à différentes activités comme des colloques, des missions entrepreneuriales, mais aussi de l'aide à démarrer une entreprise personnelle ou collective.

" Le meilleur moment pour créer une entreprise c'est quand t'es jeune : peu ou pas de responsabilités familiales, tu as du temps, tu as de l'énergie. Les jeunes ont toutes les qualités pour réussir : le temps et la fougue. Et ils sont connectés avec les besoins futurs. Ils représentent les futurs consommateurs. "

Courtoisie

- Serge Beauchemin, Fondateur, alias entrepreneure et PDG, Anges Québec Capital et ancien membre du Conseil d'administration de l'Association des clubs entrepreneurs du Québec (ACEE)