Le premier conseil du Centre de services scolaire des Chênes dévoilé

La composition du premier conseil d'administration du Centre de services scolaire des Chênes vient d'être dévoilée. Le conseil est composé de 15 membres représentant à parts égales les parents d'élèves, les membres du personnel et la communauté.

La parité hommes-femmes a aussi été respectée.

Membres représentant les parents :

1. Mme Dominique Laporte, représentante des parents - District 1

2. M. Normand Champagne, représentant des parents - District 2

3. Mme Marie-Pier Bessette, représentante des parents - District 3

4. Mme Vicky Martel, représentante des parents - District 4

5. Mme Valérie Lussier, représentante des parents - District 5

Membres représentant le personnel :

1. M. Ghislain Rheault, représentant du personnel d'encadrement

2. M. Stéphane Guilbert, représentant des directions d'établissement

3. M. Mathieu Dubois, représentant du personnel enseignant

4. Mme Geneviève Morin, représentante du personnel professionnel

5. Mme Nancy Robitaille, représentante du personnel de soutien

Membres représentant la communauté :

1. Mme Isabelle Meilleur, personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines

2. M. Bernard Gagnon, personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles

3. Mme Karen Lamothe, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel

4. M. Martin Dupont, personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires

5. M. Christophe Milot, personne âgée de 18 à 35 ans

Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaire des Chênes :

" Je me réjouis de la diversité que nous retrouvons au sein de ce conseil d'administration qui, à sa façon, marquera l'histoire de l'éducation publique dans notre région. Je constate un heureux mélange de jeunesse, d'expérience, d'intégrité et de compétences complémentaires. Nous observons aussi une parfaite parité hommes-femmes. J'anticipe avec optimisme la contribution de ce conseil à la persévérance et la réussite de nos élèves, de même qu'à la réalisation des projets et défis majeurs qui caractériseront les mois et années à venir."