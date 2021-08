Le Rachel récompensé par le Concours élan CAE Drummond

Le Restaurant Le Rachel est le grand gagnant du Concours élan CAE Drummond qui soutient la relève entrepreneuriale.

Le chef-proriétaire Mathieu Gauthier s'est vu remettre une bourse de 25 000 $, hier soir (mardi), lors du Gala RBC organisé par la Jeune Chambre de commerce de Drummond (JCCD). Le restaurant du centre-ville met à l'avant-plan les produits locaux et fait même de l'autoproduction depuis un peu plus de 2 ans.

" D'abord merci à nos employés qui sont quotidiennement dévoués, motivés et qui cherchent toujours à se surpasser. Vous êtes la charpente de cette entreprise et ce prix vous reviens tout autant. Merci à notre clientèle de nous soutenir depuis le début. Un merci particulier à nos maraîchers qui nous amènent toujours des produits particulièrement intéressant ce qui fait qu'on doit toujours de se réinventer. Également merci aux vignobles québécois de nous choisir comme point de vente et de nous faire confiance parmi le bassin de belle table qui tuerait pour mettre la main sur vos produits. Et pour terminer, un merci spécial à toutes les personnes qui ont gravité autour de notre entreprise depuis les débuts. Vous faites partie du mouvement! "

- Mathieu Gauthier, chef-propriétaire Restaurant Le Rachel