Le RID laisse place à Intro Drummondville

Le Regroupement Interculturel devient Intro Drummondville en plus d'avoir changé son image de marque.

L'organisme oeuvrant auprès des nouveaux arrivants voulait ainsi réaffirmer son identité et consolider son implication dans la communauté après 28 ans d'existence.

"Notre vocation première ne change pas, nous avons toujours comme mission d’accueillir, de faciliter l’intégration des nouveaux citoyens québécois" - Lorraine St Cyr, présidente

En effectuant une réflexion stratégique, les intervenants on voulu affirmer que leur mission n'est pas de " regrouper " mais plutôt " d'introduire " les personnes issues de l'immigration à leur nouvelle société.

" Lorsqu'on rédige un texte ou une histoire, l'introduction est très importante. C'est la partie où on formule clairement le sujet et les premiers éléments qui guideront le lecteur dans sa lecture. C'est exactement un des rôles que nous jouons dans notre organisme. Dès l'arrivée d'une personne issue de l'immigration, on formule clairement les étapes à suivre pour en arriver à une intégration réussie. " - David Valente, directeur adjoint d'Intro Drummondville

4 % D'IMMIGRATION À DRUMMONDVILLE

Intro Drummondville offre des programmes de soutien et d'accompagnement l’intégration des immigrants en plus d'interprètes et des services de jumelage interculturel.

La population immigrante de Drummondville se situe autour de 4 % et provient d’une soixantaine de pays.