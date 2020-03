Le spectacle de cirque de FLIP Fabrique remis en 2021

La venue de la troupe de cirque FLIP Fabrique est reportée à l'été 2021 à Drummondville.

La décision de l'équipe de Flip Fabrique, de la SDED et de la Ville de Drummondville découle bien sûr des impacts de la crise de la COVID-19.

Le spectacle de cirque contemporain devait être présenté du 30 juin au 26 juillet 2020 à l'Amphithéâtre Saint-François.

Martin Dupont, DG de la Société de développement économique de Drummondville (SDED). Courtoisie «C’est une crise sans précédent que nous traversons actuellement et qui aura des impacts majeurs sur l’économie du Québec et des régions. Le secteur du tourisme est d’ailleurs particulièrement touché. Les directives gouvernementales répétées au quotidien se font de plus en plus strictes et insistantes, notamment sur l’importance de la distanciation sociale. La décision de reporter ce grand spectacle de cirque devenait de plus en plus inévitable. Évidemment, c’est à regret que nous devons le retarder d’une année.»

Le spectacle de cirque contemporain de grande envergure avait été inspiré et créé spécialement par et pour Drummondville. Il s'agissait d'un investissement d'environ 1M$. Drummondville estimait les retombées économiques possibles à au moins 2M$. L'Amphithéâtre Saint-François compte plus de 1 300 places.