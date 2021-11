Le terrain de l'Autodrome Drummond est à vendre

L'Autodrome Drummond est au coeur des discussions alors que le terrain sur lequel il se retrouve est à vendre. Ça ne signifie cependant pas automatiquement la fin des activités sur le site.

Il faut dire que l'Autodrome est seulement locataire du terrain depuis plusieurs années afin d'y présenter de 10 à 12 programmes de courses sur terre battue.

Les propriétaires du terrain veulent s'en départir alors que des immeubles à logements ont été intégrés dernièrement sur la portion la plus près du boulevard St-Joseph. Le développement mixte serait envisagé.

Des investisseurs potentiels se seraient déjà manifestés pour acquérir le terrain. Le promoteur de l'Autodrome Drummond, Yan Bussière, a aussi approché de possibles partenaires.

Yan Bussière, promoteur de l'Autodrome Drummond

Daniel Mailhot (archives)

"Parce qu'on sait que le site où est l'Autodrome, qui correspond à plus de la moitié du terrain, est maintenant zoné Vert (protégé). On me dit que ça sera très long avant qu'un changement puisse s'opérer. Il y a donc un potentiel pour l'Autdrome de rester là encore très longtemps !"